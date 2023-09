Evangelische Kirchengemeinde Gottesdienst mit Brunch und „Carlo“ in Wermelskirchen

Damit reagiert das Team der Ehrenamtlichen an der Stadtkirche über fehlenden Nachwuchs in der Gemeinde – in den einzelnen Bezirken in Hünger und Tente sowie auch in Eipringhausen findet wiederum eigene Familienarbeit statt. „Was würde es für unsere Kirche bedeuten, wenn sie keinen Nachwuchs hat?“, fragt Manuela Schulz und gibt die deprimierende Antwort selbst: „Wir hätten keine Zukunft.“