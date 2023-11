Konzert in Wermelskirchen Bekannte Songs in ungewohnter Besetzung

Die Entscheidung, das Konzert unter dem Motto „Discofever Rocketmen“ auf den Samstagabend im Bürgerzentrum zu legen erwies sich als goldrichtig. Denn der große Saal war voll. Nur wenige freie Plätze waren noch zu sehen, als der Chor unter der Leitung von Volker Wierz loslegte. Unterstützt wurde er dabei von einer versiert aufspielenden Band, bestehend aus Thomas Fritze am Bass, Andreas Link am Keyboard, Julian Hilgert an der Gitarre und Markus Meiser am Schlagzeug.

Das „Rock“ in „Rocketmen“ war dabei durchaus Programm und fand sich in häufiger Form wieder. Das „Discofever“, das auf den Plakaten noch durch Rockpalast- und Musik-Laden-Logos ergänzt wurde, sortierte das Ganze zeitlich in den 1960er- bis 1980er-Jahren ein. Dazu passte natürlich auch das Outfit der Sänger, das nicht nur in Sachen Farbenfreude an besagte Jahrzehnte erinnerte, sondern auch in Bezug auf Kombination, Größe und Weite.