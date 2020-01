Hobbysänger in Wermelskirchen : Good News Singers ohne Nachwuchssorgen

Wermelskirchen Mit zwei ausverkauften Konzerten beendete der Gospelchor das Jahr. Bei den Sängern gilt: Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt.

Nicht erst seit der bereichernden Kooperation nimmt der Gospelchor auch in seinem eigenen Alltag Rock und Pop mit in den Blick. Ohnehin bestehe in der Auswahl der richtigen Lieder eine große Herausforderung der nächsten Zeit, sagt die Chorleiterin. „Der Schatz der Gospels ist begrenzt“, erklärt sie. Immer wieder mache sie sich auf die Suche nach neuen traditionellen Stücken, aber der Blick habe sich inzwischen geweitet. „Wir singen, was wir mögen“, sagt Silke Vogel. Und so hat sich das Repertoire inzwischen deutlich vergrößert. Und in den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Stücke dazukommen – Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte, aber auch Gospels, die Silke Vogel neu aufgetan an.