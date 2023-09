Gospelchor in Wermelskirchen „Good News Singers“ feiern Rückkehr mit zwei Konzerten

Der Name ist Programm. Das erkennen Probenbesucher schon beim ersten Ton nach dem Warmsingen. „Good News. Chariot‘s a coming. Good News.“ Der Chor singt, schnips, hier und da tänzelt jemand fröhlich mit. Die „Good News Singers“ sind zurück – und sie sind zurück in ihrem Element. So klingen am Mittwochabend durch das Gemeindezentrum am Markt vertraute Gospels und neue Spirituals. Schließlich hat der Chor nach den Stürmen der Corona-Pandemie viel vor: Am 10. und 11. November finden die großen Konzerte des Chores in der Kirche statt. Es ist eine Art Neustart. „Denn die Pandemie hat uns als Chor schon weh getan“, erinnert Chorleiterin Silke Vogel.