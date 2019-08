Schmuckgeschäft in Wermelkrichen : Goldschmiede gegen Online-Konkurrenz

Goldschmied Thomas Drosten legt großen Wert auf indivivuelle Schmuckstücke. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der schnelle Schmuck-Kauf im Internet ist verlockend. Die Goldschmiede vor Ort haben gute Gründe, die gegen den E-Commerce sprechen.

Thomas Drosten ist ein Goldschmied, der mit der Zeit geht. Sein Geschäft in der Telegrafenstraße ist modern und die Schmuckstücke in den Auslagen sind es auch. Bei den Verkaufswegen zeigt sich der Wermelskirchener jedoch von einer konservativen Seite: „E-Commerce kommt für mich in meinem Segment nicht in Frage. Weder würde ich meine Ware im Internet anbieten noch würde ich Material zur Weiterverarbeitung online ordern.“ Gegen den Verkauf seiner Kreationen in einem Web-Shop spreche beispielsweise, „dass man als Internet-Verkäufer im Prinzip rund um die Uhr erreichbar sein muss“. Zudem stünde man „mit allen anderen Online-Händlern im Schmuck-Bereich weltweit im Wettbewerb“.

Hinzu komme aus Unternehmerperspektive ein Risiko, das auch Achim Koch von der Goldschmiede in der Carl-Leverkus-Straße sieht: „Das Rückgaberecht würde es Käufern ermöglichen, ein teures Schmuckstück vor einem besonderen Anlass online zu bestellen, auf einer Feier zu tragen und anschließend zurückzugeben.“ Ein Problem, mit dem nach Angaben von Thomas Drosten bereits viele Anbieter von hochwertigen Artikeln aus der Modebranche zu kämpfen haben. Das Hauptargument, das beide Goldschmiede gegen den Verkauf ihrer Handwerkskunst im Internet ins Feld führen, liegt indes aus ihrer Sicht in der Natur der Sache: „Unsere Ketten, Ringe und auch der Ohrschmuck sind individuell und einzigartig. Wer in unseren Geschäftsraum kommt, sucht in der Regel genau das und will bewusst keine Massenware aus dem Internet“, erklärt Koch. Mit einer ähnlichen Klientel hat auch sein Branchenkollege Drosten zu tunund legt viel Wert auf die indivudellen Wünsche seiner Kunden.

Info Was sind die Risiken bei Internet-Käufen? Foto: Moll, Jürgen (jumo) Es gibt es derzeit keine abschließenden Statistiken zu der Frage, welche Warengruppen bei Online-Käufen am meisten von mutmaßlichen Betrugsfällen betroffen sind. Die Verbraucherzentrale NRW kann aber nach Auskunft der Pressestelle sagen, dass es „im Onlinebereich immer wieder Beschwerden zu Fakeshops, Lieferproblemen und auch Anbietern aus Fernost gab“.

Natürlich gebe es die Gefahr, dass „wir trotz aller Kundenorientierung insbesondere in der online-affinen Generation potenzielle Käufer an den E-Commerce verlieren“, ergänzt der Goldschmiedemeister. Dagegen könne man aber aktiv vorgehen, „indem man zum Beispiel Schülern, die normalerweise wenig Geld zur Verfügung haben, Rabatt gibt oder den Geschäftsraum so gestaltet, dass auch junge Leute gerne vorbeikommen.“ Wichtig sei es auch, „Schmuck in fast allen Preislagen anzubieten und den Geschmack der Jugend zu treffen, was bei jungen Mädchen aktuell zum Beispiel bedeutet, Edelmetalle mit der Farbe Rosé zu kombinieren“.

Doch auch ohne spezielle Angebote bestehe das Risiko, dass im stationären Handel in diesem Segment nicht genügend Kunden nachrücken. „Wenn man sieht, mit welcher Freude immer noch verliebte Pärchen kommen, um sich gemeinsam einen Verlobungs- oder Ehering auszusuchen oder gestalten zu lassen, kann man sich nicht vorstellen, dass unser Geschäft an den Online-Handel verloren geht“, sagt Koch. Zumal Käufe von echtem Schmuck im Internet nicht immer zufriedenstellend verlaufen: „Ich erlebe es regelmäßig, dass Kunden in mein Geschäft kommen, weil sie sich unsicher sind, ob die gelieferte Ware echt ist oder ihren Preis wert“, verrät Drosten. Die Sorge sei auch nicht ganz unberechtigt: „Wenn da im Online-Shop zum Beispiel bei Brillanten steht, dass sie lupenrein sind, heißt das noch lange nicht, dass die Steine auch tatsächlich glänzen. Schliff und Politur sind ebenfalls ausschlaggebend.“ Auch Karat-Angaben alleine seien noch nicht aussagekräftig: „Es zählt ebenso das Goldgewicht – was für den Laien schwer kontrollierbar ist.“