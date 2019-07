Landmetzgerei Lattner im Wermelskirchen : Gold-Pokal für die beste Fleischwurst

Info

Markt Auf sieben Wochenmärkten im Bergischen ist die Landmetzgerei Lattner präsent – in Wermelskirchen ebenso wie in Remscheid am Markt, am Rathaus und im Süden, in Lennep, Radevormwald und in Cronenberg.

Vereine Weil auch viele Vereine das Grillgut der Landmetzgerei für sich entdeckt haben, spezialisierten sich Lattners auf den Kundenkreis. Inzwischen verleiht die Metzgerei einen Kühlwagen und macht so bei Feiern den Kauf auf Kommission möglich.