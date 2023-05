In der Katt in Wermelskirchen Götz Frittrang monologisiert mit viel Humor

Aber gut, Frittrangs Gedankenhorizont ist natürlich weit größer als das Thema Corona, es geht um tatsächlich alles Mögliche. Etwa um „die Alten, die ja doch mein Publikum sind“. Empörtes Amüsement in der Halle. Und mit denen er sich „an sich gut verstehe“. Erleichtertes Gelächter. „Ich habe eine Messschnur an mein Publikum angelegt: Wenn es beim Thema Flüchtlingskrise nicht sofort an Syrien oder die Ukraine denkt, sondern an Schlesien – dann bin ich zufrieden.“ Es wird deutlich, dass es in all diesen Worten, die Sätze um Sätze ergeben, bisweilen arg verschachtelt und doch zusammenhängend, wirklich um alles und um nichts geht. Frittrang schafft es also, in seinem humorvollen Monolog so gekonnt von Thema zu Thema zu springen, dass man den Übergang gar nicht merkt. Da geht es um etwa einmal um das Phänomen der WhatsApp-Familiengruppen – „für 90 Prozent der verbrauchten Energie sind diese Chatgruppen verantwortlich“ – um „parasitäre Durchfallerkrankungen im Mittelalter“, um seine Anreise aus Köln mit dem Bus oder darum, dass die Überreste der alten Römer am Rhein „eher ein Ärgernis“ seien. Weil man bei der Gartenarbeit „eigentlich nur ein bisschen buddeln“ möchte, dann aber von „so einem Scheiß-Mosaik“ ausgebremst wird. Und all das ergibt am Ende des Abends auf frappierend schöne Art und Weise Sinn.