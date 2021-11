Anderer Name und Standort : Ein neuer alter Friseur in Wermelskirchen

Friseurmeister Gökhan Urun in seinem neuen Friseursalon. Foto: Hütten

Wermelskirchen Gökhan Urun ist mit seinem Friseursalon auf die Schillerstraße gezogen. Denn dort gibt es bessere Parkmöglichkeiten und die Stadtnähe ist mehr gegeben. Aber nicht nur der Standort, sondern auch der Namen seines Betriebs hat sich geändert.

Der bessere Standort, die Stadtnähe und die besseren Parkmöglichkeiten: Das waren die Hauptgründe für Gökhan Urun, seinen Friseursalon von der Eich auf die Schillerstraße zu verlegen. „Ich wollte unbedingt näher an den Leuten mit meinem neuen Laden“, sagt Urun. Aber nicht nur der Ort, sondern auch der Name hat sich verändert. Aus „Friseur Istanbul“ wurde „Hairdesign by Gökhan“. „Meinen Namen in den Namen des Ladens zu integrieren, habe ich gemacht, weil die Kunden nicht sagen ‚Ich gehe zu Friseur Istanbul’, sondern ‚Ich gehe zu Gökhan’. Ich wollte mich mehr mit Laden verbinden“, sagt der Friseurmeister.

Bei dem Umbau des 120 Jahren alten Hauses, in das er mit dem Friseursalon eingezogen ist, hat er darauf geachtet, nur lokale Handwerksbetriebe zu wählen. Ihm war es wichtig auch die lokalen Firmen zu stärken und nicht für weniger Geld ein internationales Unternehmen zu wählen, so Urun. Teil des Umbaus waren Architekt Arne Lausch, Heizungsbaumeister Torben Beuth, Elektrotechniker Kurt Wolf, Maler Fabian Zieba, Energieberater Jürgen Dobrnitza und der Handwerkerservice von Benjamin Koll.

Vergangenen Sonntag fand eine große Eröffnungsfeier in dem neuen Salon statt. „Über 300 Kunden sind am Sonntag im Laufe des Tages vorbei gekommen. Es war unglaublich“, schwärmt Urun. Weiter führt er aus: „Der Großteil davon waren Stammkunden. Es ist sehr schön zusehen, dass man direkt so unterstützt wird.“