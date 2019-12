Bergische Weihnacht in Wermelskirchen : Glühweinduft unterm nassen Tannenbaum

Wermelskirchen Hunderte Besucher kamen am Wochenende zur Bergischen Weihnacht – vor allem in den Regenpausen. Sie freuten sich über Geselligkeit, Musik und Kunsthandwerk. A späten Sonntagnachmittag wurde es dann voller.

Emilia (7) und Giulia (5) stehen vor den Printen. „Die mit Schokolade“, sagt die Fünfjährige. Und als Harald Heidbüchel den beiden Mädels und ihrer Mutter eine Kostprobe reicht, sind die drei überzeugt und suchen sich eine der vielen, kleinen Printentüten aus, die Heidbüchel aus der Printenbäckerei seiner Familie in Aachen mit zum Weihnachtsmarkt gebracht hat. Während Emilia und Giulia umdrehen und das kleine, nostalgische Karussell unterm Weihnachtsbaum ansteuern, bietet Heidbüchel dem nächsten Besucher eine Kostprobe an. Vergessen ist der rumpelige Startschuss zu der Bergischen Weihnacht am Freitagabend – als es nicht aufhören wollte zu regnen, die jungen Bläser aus Dabringhausen zwar im Trockenen auf der Bühne saßen, ihre Eltern unterm Tannenbaum aber ganz schön nass wurden. Da sahen Aussteller und die Verantwortlichen des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ schon ihre Felle davon schwimmen.