Kultur in Wermelskirchen Jede Menge Flaschen auf der Bühne

Und da man mit zwei Loop-Maschinen zwei neue Bandmitglieder in den Reihen hat, ist man noch flexibler, was die Klangtürme angeht, die mit Hilfe der Flaschen, der Stimmen – und ab und an einer Ukulele – auftürmt. Doch bei aller Technik – es ist das Handwerk, das im Mittelpunkt steht. Bei der altbekannten Tetris-Melodie, die zwei der drei Berliner an einem Flaschentisch ploppten. Oder bei der „Ode an die Freude“, die, dann doch wieder mit technischer Hilfe, zu dem Wunderwerk aufgebaut wurde, die sie zur europäischen Hymne hat werden lassen. In der zweiten Hälfte entscheidet das Glücksrad über die Reihenfolge der Songs. Und Silke und Georg aus dem Publikum. Was ein gar nicht so erstaunlich stimmiges Setting ergab – denn das Niveau, auf dem „GlasBlasSing“ spielen, ist insgesamt praktisch schwindelerregend hoch.