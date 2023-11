Kultur in Wermelskirchen Gitarrenfestival der flinken Finger in der Kattwinkelschen Fabrik

Auch Dave Goodman war im Blues zu Hause – der kleine Kanadier mit der umgekehrt aufgesetzten Schiebermütze zupfte diesen indes nicht nur auf höchst fingerfertige Art und Weise, er sang auch noch dazu, was seiner Darbietung noch eine sehr schöne Extra-Krone aufsetzte. Der Kanadier war mit seinen Songs der wohl unterhaltsamste der vier Musiker, waren seine Beiträge, etwa der furiose Boogie-Woogie „Pride & Joy“, doch nicht nur schwindelerregend schnell und sicher gespielt, sondern gleichzeitig absolut leicht zugänglich, gingen in die Beine und kamen auch, gemessen am Applaus, beim sehr zahlreich erschienenen Publikum am besten an.