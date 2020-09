Wermelskirchener Innenstadt : Preisverleihung für Blumenampeln-Fotos

Wermelskirchen Die Gewinner des Fotowettbewerbs „Ampelskirchen“ stehen fest. Initiiert wurde die Aktion vom Stadtmarketing-Verein „Wir in Wermelskirchen“, der die Preise übergab. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass die Blumenampeln die Stadt zu etwas ganz Besonderem machen.

Insgesamt wurden mehr als 30 Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs „Ampelskirchen“ beim Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ eingeschickt. Die schönsten wurden nun gekürt. Stolz und etwas schüchtern nehmen der erste Gewinner Werner Sokoll, Angelika Strugholz, dritter Platz, und Renate Cislowski (Sonderpreis) ihre Preise entgegen. Max Hofmann, der den zweiten Platz erreichte, war aus Zeitgründen nicht anwesend.

Eine Flasche Sekt gibt es für jeden, doch die ist nur „Beiwerk“, wie Sabine Stolz vom Marketingverein lachend erklärt. In einem Briefumschlag, den es dazu gibt, wurden den erfolgreichen Teilnehmern Dellmark im Wert von 100, 50 und 20 Euro überreicht. Für den Sonderpreis gibt es 55 Dellmark.

Von ihrem Fotomotiv, den leuchtend bunten Blumenampeln in der Wermelskirchener Innenstadt sind alle Preisträger begeistert. „Das ist einfach ein schöner Anblick, für Jung und Alt“, so Werner Sokoll. „Das macht die Kölner Straße zu etwas wirklich Besonderem.“ Renate Cislowski pflichtet ihm bei, sie hat eine der Ampeln gesponsert und erfreut sich „jedes Mal an ihr, wenn ich durch die Stadt gehe“. Dass sie Blumen wunderbar zu den Fachwerkhäusern passen, findet Angelika Strugholz.