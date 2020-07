Bundestagsabgeordneter nutzt Sommerpause : Tebroke sucht das Gespräch in der Region

Wermelskirchen Bundestagsabgeordneter vor Ort: Wer sich mit Dr. Hermann-Josef Tebroke (CDU) unterhalten oder mit ihm diskutieren möchte, hat bald Gelegenheit dazu.

Ob Start-up, Handwerksbetrieb, Freiberufler, Einzelhändler, Dienstleistungs- oder Produktionsunternehmen – alle sind eingeladen, sich mit ihren Fragen aber auch mit ihrer Kritik an Dr. Hermann-Josef Tebroke zu wenden. Denn: „Die Corona-Krise hat die Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Um die Folgen der Krise abzufedern, hat die Bundesregierung umfassende Maßnahmen und Unterstützungshilfen in Milliardenhöhe beschlossen“, sagt Tebroke, der nun vor Ort wissen will, ob die Maßnahmen wirken, wo nachzusteuern ist und was fehlt.