Ältester Kegler-Club in NRW lud zum Ball ein : Kegler feiern ihre Tradition und Sieger

Während des Balls genossen die Gäste Livemusik und Geselligkeit. Pokale der Stadtmeisterschaft wurden überreicht.

Fröhlich wie eh und je feierten die Wermelskirchener Kegler am Samstagabend ihren Saisonabschluss. Beim traditionellen Keglerball, der wie schon im letzten Jahr in der Gaststätte Höller stattfand, wurden die Sieger der Stadtmeisterschaft und des Pokalwettbewerbes Karl-Rombach-Pokal unter dem Applaus ihrer Vereinskollegen und weiterer Zuschauer mit den begehrten Pokalen ausgezeichnet.

„Wir haben heute ein eher kleines Programm, aber dafür ist es um so gemütlicher“, erklärte Udo Schwarz von der Kegelgemeinschaft Wermelskirchen. Im Laufe der Jahre hatten die Kegler ihre alljährliche Feier an den verschiedensten Orten abgehalten. „Früher waren wir mal im Eifgen, auch mal im Rathaus, zuletzt dann im Festzelt auf dem Stumpfer Knappen“, sagte Schwarz. Nun feiert man in der Gaststätte, auf deren Bundeskegelbahn auch die Stadtmeisterschaften stattfinden. „Nur der Pokal wird an zwei verschiedenen Orten ausgetragen“, erklärte Schwarz.