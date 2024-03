Amtsgericht Wermelskirchen Geschwächte 73-Jährige soll Ladendiebstahl begangen haben

Da ließ man sich über 70 Jahre lang nichts zuschulden kommen, war eine gesetzestreue Bürgerin – und dann kam eine Grippe. „Ich war noch nicht wieder wirklich gesund, musste aber irgendwann wieder Lebensmittel kaufen. Also bin ich in den Rewe-Markt an der Viktoriastraße zum Einkaufen“, sagte die 73-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Wermelskirchen. Vor dem Richter stand sie nun, weil sie des Ladendiebstahls beschuldigt wurde.