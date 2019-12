Hilfsaktion in Wermelskirchen : Geschenke für Obdachlose in Köln

Wermelskirchen Das Auto ist voll beladen mit Schlafsäcken, Isomatten, Schals, Handschuhen, Zahnbürsten und Zahnpasta sowie Trinkflaschen.

Die Idee sei ihm unter der Dusche gekommen, sagt der 17-jährige Wermelskirchener Philipp Alexander. „Mir kam in den Sinn, dass man doch immer wieder darüber nachdenkt, mal was Gutes zu tun – gerade zu Weihnachten. Und dann habe ich beschlossen, einfach was zu machen“, sagt der 17-Jährige. In der Jugend im Gemeindezentrum Dabringhausen habe er dann vorgeschlagen, Geld zu spenden, um davon für Obdachlose in Köln Schlafsäcke, Isomatten und andere Sachen zu kaufen. „Die wollen wir dann an Heiligabend in der Kölner Innenstadt verteilen“, sagt Alexander. Die Idee sei direkt auf große Zustimmung gestoßen, so dass bald 14 Jugendliche beisammen waren, die jeweils 15 bis 20 Euro gespendet hätten. „Manche haben auch noch ihre Familien gefragt, so dass teilweise sogar um die 100 Euro zusammengekommen sind“, sagt der 17-Jährige stolz.