Weihnachts-Idee für Wermelskirchener Unternehmen : Geschenkbox hilft Gastronomen und Einzelhandel

Wermelskirchen Ein neues Projekt vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ soll die finanziellen Einbußen der Geschäfte in der Weihnachtszeit ein wenig kompensieren. Geplant ist eine Geschenkbox, mit der Unternehmen ihren Mitarbeitern „Danke“ sagen können.

Die Weihnachtsfeiern der Wermelskirchener Unternehmen werden in diesem Jahr wohl nicht in in gewohntem Stil in Restaurants oder Gaststätten stattfinden. Das bedeutet einen weiteren finanziellen Verlust für die ohnehin schon gebeutelten Gastronomen in der Stadt. Wie die ortsansässigen Unternehmen ihren Mitarbeitern trotzdem ‚Danke’ sagen können – und deren Kaufkraft gleichzeitig in Wermelskirchen lassen, dazu hatte das Netzwerk Gastronomie eine spannende Idee. Umgesetzt werden soll sie vom Marketingverein ‚Wir in Wermelskirchen’ (WiW), wie die neue Schriftführerin des Vereins, Inga Manderla, verrät.