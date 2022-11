Kultur in Wermelskirchen Wettbewerb sucht Talente

Ähnlich wie in TV-Shows gibt es nach jedem Beitrag ein kurzes Feedback zu den Darbietungen. Damit die Stimmung bei den Talenten gelöster ist, sind im Publikum übrigens nur Familienangehörige, sowie Freundinnen und Freunde zugelassen. Im Anschluss an die Audition am 12. Februar wählt die Jury, die aus den Wermelskirchener Sängerinnen Sihna Maagé, Johna und einem bisher noch geheimen Mitglied besteht, aus allen Teilnehmenden zehn Kandidaten aus, die dann in Phase II aufeinandertreffen: Die ist das Preisträgerkonzert: Alle „Hidden Talents“, die bei der Audition ausgewählt wurden, spielen nun ein Konzert unter Livebedingungen. Das heißt, die zehn Kandidaten stehen auf der Bühne und singen einen selbstgewählten Song. Begleitet werden sie dabei von einer professionellen Band. Für jede Sängerin und jeden Sänger wird es anschließend ein Feedback der Jurymitglieder geben, die in Phase II aus dem Wuppertaler Musiker Florian Franke, der Sängerin und Gesangslehrerin an der Musikschule, Ji-In Cho, („And she came“, „Krypteria“) sowie einem weiteren bisher geheimen Mitglied besteht. Dieser Abend am 19. März findet öffentlich vor Publikum statt – am Ende wird ein Sieger gekürt.