Bildung in Wermelskirchen Gesamtschule erreicht die Minimal-Vorgabe der Bezirksregierung

„Das erfolgt entsprechend der Schülerzahl“, erläuterte Stefan Görnert, der im Moment davon ausgeht, dass bei einer Zahl von insgesamt 100 Schülern die Gesamtschule am ersten Schultag am 7. August diesen Jahres mit vier Klassen, also vierzügig, startet. „Je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler aus anderen Kommunen hinzu kommen, ist auch eine Fünfzügigkeit möglich.“ Eine Sechszügigkeit oder mehr zu Beginn des Schuljahrs 2023/24 schätzte Stefan Görnet als unwahrscheinlich und unrealistisch ein: „Die würden wir am Schulstandort Weyersbusch/Wirtsmühle auch nicht unterbringen können – aber so viele Schülerinnen und Schüler haben wir gar nicht, als dass das zustande kommen könnte.“