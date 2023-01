Anmeldung in Wermelskirchen Gesamtschule auf dem Weg zu sechszügigen Start

Insgesamt 142 Anmeldungen zur neuen weiterführenden Schulform in Wermelskirchen ab dem Schuljahr 2023/24 verzeichnet die Stadt am Ende des letzten Anmeldetages. Es sei noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie Torsten vom Stein, Wermelskirchener Lehrer und Mitglied der Konzeptgruppe zur Vorbereitung der Gesamtschule, im Gespräch mit unserer Redaktion sagt: „Es gibt immer eine nicht genau einzuschätzende Masse. Bei den einen versäumen die Eltern schlicht die Anmeldung und tätigen diese erst nach Aufforderung. Andere sind möglicherweise an Gesamtschulen in Nachbarstädten angemeldet und werden dort wegen Überbelegung abgewiesen, weil es in Wermelskirchen eine Gesamtschule gibt.“ Damit käme das Auftaktjahr auf über 150 Jungen und Mädchen. Außerdem, so stellt vom Stein fest: „Die in Ausnahmefällen maximal zulässige Anzahl von 29 Kindern pro Klasse kommt in Wermelskirchen nicht infrage. Weil wir Inklusion dabei haben und weil die meisten Klassenräume am Schulstandort Weyersbusch/Wirtsmühle gar nicht auf diese Größe ausgelegt sind.“