Neue Schule in Wermelskirchen Gesamtschul-Leitung hat eine „Herkules-Aufgabe“

Das Führungsduo der in Wermelskirchen in der Gründung befindlichen Gesamtschule steht: Neben dem bereits bekannten „Gesicht“ der Gesamtschul-Vorbereitung, dem Sekundarschullehrer Torsten vom Stein, bildet ab sofort Joanna Licht die Schulleitung. Die 52-Jährige unterrichtet aktuell am Carl-Duisberg-Gymnasium in Wuppertal und lebt seit 2008 in Wermelskirchen. Beide Lehrer sind von der Bezirksregierung Köln kommissarisch zur Schulleitung für die Gründungsphase der Gesamtschule bestellt und dafür mit einer halben Stelle von ihrer Lehrer-Tätigkeit freigestellt.