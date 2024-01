Schulleben in Wermelskirchen Gesamtschüler stellen Spendenaktion auf die Beine

Den Erlös vom Verkauf der Geschenketiketten spendeten die Schüler. „Da haben wir lange darüber diskutiert“, erzählt Leana. Am Ende einigten sich die drei Schülersprecher, das Geld aufzuteilen: „Wir wollten, dass sowohl Menschen als auch Tiere das Geld bekommen“, erklärt die dritte Schülersprecherin Maja. Also übergaben sie 100 Euro an das Tierheim und die anderen 100 Euro an die Tafel.