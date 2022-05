Handel in Wermelskirchen : Gemischte Gefühle nach dem Fest

Am Stand von WiW waren auch Sabrina Kizilpinar und Tochter Aylin (6), die einen Drachen malte. Foto: Jürgen MOll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Bilanz der Händler fällt nach dem verkaufsoffenen Sonntag unterschiedlich aus. Das wechselhafte Wetter war nur einer der Faktoren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Auf der Kölner Straße herrschte am Sonntag die meiste Zeit gähnende Leere. „Das war der schlechteste verkaufsoffene Sonntag aller Zeiten“, resümierte Wolfgang Müllenmeister vom Spielwarengeschäft Holzwürmchen dann auch am Montagmorgen. Er setze aber ohnehin nicht auf die verkaufsoffenen Sonntage, deswegen gehe er guten Mutes in die neue Woche.

Müllenmeister machte verschiedene Faktoren für die schlechten Zahlen verantwortlich: Auf der einen Seite sei das Wetter zu wechselhaft gewesen. „Auf der anderen Seite steckt den Menschen noch die Pandemie in den Knochen“, sagt er. Öffentliche Veranstaltungen würden bundesweit rund 20 Prozent weniger Anklang finden als noch vor Corona. „Wir merken aber, dass die Geschenkkörbchen wieder da sind“, sagt er. Und das sei ein starkes Signal dafür, dass die Kinder wieder ihre Feste feiern. Auf der Kölner Straße allerdings sei vom Fest am Sonntag wenig spürbar gewesen.

Das Wetter hatten am Sonntag auch viele andere Einzelhändler in der Innenstadt im Blick. Regen, Sonne, Hagel: „Für diese Wetterverhältnisse bin ich noch ganz zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag“, bilanzierte Stefan Rojewski im Bekleidungsgeschäft „Male“ am Montag. Und dann erinnerte er sich an Jahre, in denen am verkaufsoffenen Sonntag der Schnee 1,50 Meter hoch auf den Straßen lag, der Wind die Ziegel von den Dächern wehte oder das Thermometer bis 38 Grad hoch kletterte. „Es geht immer schlimmer“, befand Rojewski. Er habe am vergangenen Sonntag den Eindruck gehabt, viele Kunden seien ganz gezielt in den Laden gekommen – auch dank der Rabattaktionen zum Fest. „Und während des Regens kamen die Menschen auch, um sich unterzustellen“, sagt er.

Die Beobachtung hat auch Gabriele van Wahden in ihrer Buchhandlung am Markt gemacht. „Ich hatte nicht damit gerechnet“, sagt sie, „aber für uns war der Sonntag gut.“ Vor allem viele Kunden von außerhalb hätten am Sonntag im Laden gestöbert. „Allerdings hatte ich den Eindruck, dass keinem so richtig zum Flanieren zumute war“, berichtet sie. So sei etwa die Aktion zum Knochenzählen, zu der die Buchhandlung auf der Kölner Straße eingeladen hatte, so gut wie gar nicht angenommen worden. Und auch der Kunstverein sei am Markt damit beschäftigt gewesen, die Kunst ins Trockene zu bringen.