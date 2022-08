Gemeinsam singen in Wermelskirchen : Begeisterte Zuschauer bei Sommer-Serenade

Wermelskirchen Moderne Fassungen von Mozarts Musik und unterhaltsame Moderationen zu einzelnen Musikstücken begeisterten am vergangenen Samstag die Zuschauer der Sommer-Serenade. Die nächste musikalische Veranstaltung ist für das Wochenende geplant.

Auch beim dritten und damit letzten Konzert der Sommer-Serenade 2022 spielte das Wetter mit und lockte am vergangenen Samstag viele Besucher in den Kirchgarten an der Stadtkirche. Große Komponisten standen an diesem Abend im Vordergrund, wie Händel, Scarlatti, Bellini, Rossini oder Mozart.