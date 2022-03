Koordination von Hilfsmaßnahmen : Gemeinsame Aktion hilft Flüchtlingen

Tura-Jugendleiter Frank Schneider, Sabrina Aperte und Jugendtrainer Laurenz Kunz und Petra Köser engagieren sich für „Bergisch Land Hand in Hand“. Foto: Hohlmann

Wermelskirchen Die Hilfe für Ukrainer wird koordiniert. Zwei Konten für Spenden eingerichtet. Initiative will Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet holen.

Um die Angebote für die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Stadt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine besser zu koordinieren, haben sich die Stadtverwaltung, die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ und die Tafel unter dem Motto „Wermelskirchen hilft !“ zusammengeschlossen. Damit soll die Hilfe aufeinander abgestimmt werden.

Denn: Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass noch viel mehr Flüchtlinge nach Wermelskirchen kommen werden. „Die Menschen suchen Schutz, und wir in Wermelskirchen sind bereit zu helfen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. Den Geflüchteten könne schnell und am meisten geholfen werden, wenn sich Bürger, Vereine, Schulen und Kitas zusammenschließen und gemeinsam Aktionen durchführen, um Spenden zu sammeln. Diese können gezielt für unbürokratische Hilfen für ankommende Geflüchtete genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Dafür stehen zwei Spendenkonten zur Verfügung: Konto der Initiative Willkommen in Wermelskirchen ist (Evangelische Kirche, IBAN DE83 34051570 0000 100271, Verwendungszweck: Ukraine) oder Konto der Wermelskirchener Tafel (Katholische Kirche / Caritas, IBAN DE57 34051570 0000 110148, Verwendungszweck: WkiWK Ukraine). Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Wichtig sei das vor allem, um sofort notwendige Dinge beschaffen zu können, die nicht aus den Regelleistungen der Sozialhilfe oder aus Sachspenden gedeckt werden. Außerdem sollen mit den Spendengeldern auch Angebote zur Trauma-Bewältigung, spezielle Angebote für Kinder oder auch Kommunikationsmöglichkeiten mit Verwandten ermöglicht werden. Schließlich sind viele Familien im Kriegsgeschehen auseinandergerissen worden.

Als erste Anlaufstelle für Bürger, die helfen wollen, hat die Stadt eine zentrale Mail-Adresse eingerichtet. Unter wermelskirchenhilft@­wermelskirchen.de können Unterkünfte, Sachspenden oder weitere Hilfsangebote gemeldet werden. „Wir werden das dann an Willkommen in Wermelskirchen und an die Tafel weiterleiten und gemeinsam mit ihnen koordinieren“, so Sozialamtsleiterin Tanja Dehnen.

Die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ plant, in den kommenden Tagen Geflüchtete aus den Grenzgebieten abzuholen, die in Wermelskirchen Zuflucht finden können. Man wolle nicht auf die Zuweisungen des Landes warten, heißt es.