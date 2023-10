Vereinshausgesellschaft in Dhünn Mit vereinten Kräften für das Vereinshaus Hülsen im Einsatz

Info

Termin Die dritte Kindersachenbörse in Dhünn findet am Samstag, 21. Oktober, ebenfalls im Vereinshaus in Hülsen statt. Von 11 bis 14 Uhr sind Eltern zum Stöbern und Einkaufen bei der sortierten Börse willkommen.

Gesellschaft Wer das Vereinshaus und die evangelische Vereinshausgesellschaft in Dhünn unterstützen möchte, kann sich gerne an Volker Schmitz wenden – zum Beispiel per Mail an schmitz_volker@t-online.de. Auch ehrenamtliches Engagement ist willkommen.