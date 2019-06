Rege Bautätigkeit in Wermelskirchen : Gemeinnütziger Bauverein investiert in barrierefreies Wohnen

Gemeinnütziger Bauverein investiert in barrierefreies Wohnen

Rege Bautätigkeit in Wermelskirchen

Noch keine Bautätigkeit ist in Bähringhausen in Sicht. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen „Genossenschaftliches Wohnen ist mehr als einfach irgendwo zur Miete zu wohnen.“ Das machte Martin Lambotte, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Bauvereins Wermelskirchen, bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend deutlich.

Er ergänzte : „Wir sind mehr als nur ein Vermieter.“ Dafür aber einer, der viele Wohnungen in der Stadt bewirtschaftet. So umfasste der Bestand im Vorjahr 512 Wohnungen, sechs Gewerbeeinheiten, 202 Garagen und 97 Stellplätze. „Die Gesamtwohn-/Nutzfläche beträgt demnach nach dem Abbruch der Gebäude an der Königsberger Straße 5 und 7 insgesamt 31525 Quadratmeter“, sagte Lambotte.