Kirchliches Leben in Wermelskirchen : Gemeinden feiern die Gemeinschaft

Wermelskirchen Es war das Wochenende der Gemeindefeste: Bevor am Freitag der Startschuss für die Herbstkirmes fällt, haben rund um die heimischen Kirchtürme viele Feste stattgefunden – wie in Eipringhausen und Grunewald.

In St. Apollinaris begann das Fest traditionell bereits am Samstagnachmittag mit einem Kaffeetrinken für die Senioren. Eva Jendrischewski und Michael Hackstein sorgten mit flotten Melodien für gute Laune. Die rund 30 Besucher stimmten heiter mit ein. „Die Resonanz war etwas niedriger als vor der Pandemie“, befand Peter Spieß vom Organisationsteam. „Aber wir spüren deutlich: Die Menschen freuen sich sehr über die Gemeinschaft.“

Und das war auch am Sonntag spürbar: Mit Unterstützung des Kirchenchores startete die Gemeinde während der Messe in den Festtag. Währenddessen brachten sich die Musiker des Blasorchesters auf dem Kirchhof in Stellung. Sie spielten nach der Messe zum Platzkonzert auf. Noch mehr Musik servierte anschließend der junge Chor „Micado“, der zum Mitsingkonzert in die Kirche einlud. „Die Gemeinschaft funktioniert noch, trotz Corona“, stellte Peter Spieß dann während der Feier fest. Auch Gäste aus Burscheid und Wermelskirchen hatten sich auf den Weg gemacht und feierten mit. Hüpfburg, Spiele und Buchausstellung, Getränkewagen, Schwenkgrill und Salate: Die Ehrenamtlichen hatten aufgetischt.