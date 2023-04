„WermelsKirchentag“ Gemeinden feiern Festtag zum Jubiläum

Die einen sammeln schon Rollen, Pappen und kleine Rutschen für eine riesige Murmelbahn. Die anderen stellen gerade den größten heimischen Gemeindechor aller Zeiten auf die Beine. Hier wird am Kinderprogramm gebastelt und dort werden Mitmachaktionen für Erwachsene vorbereitet. Die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen stecken mitten in den Vorbereitungen für den zweiten „WermelsKirchentag“. Pünktlich zum 150. Geburtstag der Übergabe der Stadtrechte an Wermelskirchen richten die evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden einen Festtag aus – am Sonntag, 13. August.