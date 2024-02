Versammlung in Hilgen-Neuenhaus Gemeinde stellt Presbyterium neu auf

Die Stephanus-Stiftung wurde vor 15 Jahren gegründet, um die kirchliche Arbeit in Hilgen-Neuenhaus zu erhalten und zu sichern. Dazu gehöre aber deutlich mehr als Geld, befand Dorothea Hoffrogge und erinnerte an die starke Vernetzung der Gemeinde, an Orte der Begegnung, die in den vergangenen Jahren entstanden seien, und vor allem an die Kraft des Evangeliums, die die Gemeinde trage.