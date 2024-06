Kirche in Wermelskirchen Gemeinde feiert unter dem Turm der Stadtkirche

Auf dem Grill brutzeln die Würstchen, der Posaunenchor schickt beim Platzkonzert bunte Melodien über den Kirchhof. Die Kinder haben ihre Schuhe ausgezogen und versuchen ihr Glück beim Erlebnispfad. Rund um die Stadtkirche herrscht am Sonntagmorgen Feststimmung. Viele ziehen an einem Strang für ein buntes Programm. „Es ist gut, zusammen zu feiern“, sagt Pfarrerin Sarah Kannemann, die gerade am Getränkestand mit Besuchern ins Gespräch gekommen ist. „Wir haben heute Zeit zum Erzählen, uns zu sehen und vielleicht auch noch ganz Talente in uns zu entdecken“, stellt die Pfarrerin fest. Klein und groß seien dabei, Menschen aus verschiedenen Bezirken. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Sarah Kannemann.