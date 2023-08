Neuer Spielplatz in Wermelskirchen Gemeinde eröffnet Spielplatz für das ganze Viertel

Davon konnten sich die Festgäste am Sonntagmorgen selbst überzeugen. Viele Mitglieder der Gemeinde waren gekommen, Erster Beigeordneter Stefan Görnert für die Stadt und Frank Schopphoff für den Vorstand der Leader-Region Bergisches Wasserland. Sie feierten mit und nahmen auch als erstes auf den neuen Schaukeln Platz. Insgesamt 18.000 Euro hat die neue Spielfläche in Neuenflügel gekostet – inklusive des neuen barrierefreien Weges, der zum Spielplatz führt. 14.000 Euro der Projektkosten waren laut der Leader-Region förderfähig. Das bedeutet: Aus dem Fördertopf flossen 11.520 Euro in den neuen Spielplatz. Dazu kam etwas Geld von der Bürgerstiftung. Den Rest bezahlte die Gemeinde.