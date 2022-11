Kultur in Wermelskirchen : Stimmungsvoller Abschluss der „Celtic Voyage“-Reihe im Haus Eifgen

Wermelskirchen Clare Sands zelebrierte – unterstützt von ihrer Schwester Lainey – eindrucksvolle Klänge aus Irland. Mit-Organisator Adrian Kunitz war sehr zufrieden mit den Konzertreihe.

Wer mit Irish Folk mehr oder weniger simpel gestrickte Gute-Laune-Songs zum Mitsingen und Schunkeln verbindet, dürfte etwas irritiert gewesen sein, als Clare Sands am Dienstagabend die Bühne im Haus Eifgen betritt - und sich einem plötzlich eine ganz eigene Welt eröffnet. Eine Welt, die man ebenso mit der grünen Insel verbinden kann - die einen aber nicht in die gemütliche und guinnessselige Enge eines Pubs entführt. Sondern in die Weite der Natur, ans Meer, an eine steile Küste, rau und doch so heimelig, dass man sich auch als Nicht-Ire zu Hause fühlen kann. Clare Sands hält eine Kassette hoch, ehe sie, zunächst noch alleine, in das erste Stück „Carry My Song“ einsteigt. „Wer kennt die noch? Darauf habe ich viele verschiedene Sounds eingefangen“, sagt sie. Und ergänzt noch, dass sie ihr Publikum damit auf eine spezielle Reise mitnehmen will.