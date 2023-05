Wermelskirchen Gelungene Premiere für Kindersachenbasar der katholischen Kita St. Michael

Interessant waren die Stände übrigens nicht nur für die Eltern, die gebrauchte Kleidung für ihren Nachwuchs suchten. Denn an den meisten Ständen gab es auch Spielzeug oder Gesellschaftsspiele für Kinder. Christine Bober hatte an ihrem Stand indes fast nur Kinderkleidung – in allen denkbaren Größen. „Ich habe keine Kinder mehr in der Kita, habe aber von einer Freundin von dem Basar gehört“, sagte sie. Und da sie die Kinderkleidung in den vergangenen Jahren im Keller aufbewahrt hat, war ihr Bestand dementsprechend groß.