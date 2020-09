Prozess in Wermelskirchen : Geldstrafe für einen Faustschlag

Prozess in Wermelskirchen

Wermelskirchen Morgens um vier schlug ein 38-Jähriger auf der Telegrafenstraße unvermittelt zu. Als der Geschädigte die Polizei rief, liefen der Angeklagte und seine Freunde davon. In einem Café wurden sie später angetroffen.

Oft steht in Strafsachen vor dem Amtsgericht Aussage gegen Aussage. Und weder Zeugen noch Beweise können immer eindeutige Klarheit schaffen. Dann muss das Gericht entscheiden, welche dieser Aussagen glaubwürdiger und stimmiger sind. So im Fall eines 38-jährigen gebürtigen Radevormwalders mit Wohnsitz in Wermelskirchen, der sich wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten musste.