Amtsgericht in Wermelskirchen : Geldstrafe für 47-Jährige wegen 69-fachen Betrugs

So musste sich jetzt eine 47-Jährige aus Wermelskirchen vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie eine zum Tatzeitpunkt 78-jährige Frau über das gesamte Jahr 2018 um 16.350 Euro betrogen haben soll. Die Staatsanwältin warf der 47-Jährigen 69-fachen Betrug vor. „Die Angeklagte zog faktisch bei der Geschädigten ein, machte sich deren EC-Karte zu eigen und hob für sich Geld ab.“ Dabei habe es sich in den 69 Fällen um Beträge zwischen 75 und 500 Euro gehandelt, die durchgehend an Geldautomaten in Tente und Dabringhausen abgehoben worden seien. Die Angeklagte, die durch ihren Anwalt vertreten war, beteuerte ihre Unschuld. Sie habe seit 2017 in der häuslichen Betreuung der Geschädigten gearbeitet, zunächst noch in Anstellung bei einem Pflegedienst. Dort sei ihr fristlos gekündigt worden, als die 78-Jährige trotz ihrer guten Rente die Kosten nicht bezahlen konnte. „Da bin ich hellhörig geworden“, sagte die Inhaberin des Pflegedienstes als Zeugin. Sie habe sowohl mit der Bank als auch mit der 78-Jährigen gesprochen. „Die Bank hat bestätigt, dass es seltsame Abbuchungen gegeben hat. Ich habe mit der Geschädigten offene Rechnungen bezahlt“, sagte sie. Mittlerweile hat die Seniorin eine gesetzliche Betreuerin und ist schuldenfrei.