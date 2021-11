Anwohner filmten die Täter : Geldautomat in Wermelskirchen gesprengt

Foto: Joachim Rüttgen 13 Bilder Große Schäden nach Geldautomaten-Sprengung in Wermelskirchen

Update Wermelskirchen Die Scherben flogen bis zur anderen Straßenseite: In der Nacht zu Dienstag haben drei Unbekannte einen Geldautomaten in der Deutschen Bank in Wermelskirchen gesprengt. Anwohner konnten die Verbrecher filmen.

Das Ausmaß der Zerstörung nach der Geldautomatensprengung in der Deutschen Bank-Filiale in der Telegrafenstraße ist im negativen Sinne beeindruckend. Die Fassade der Bank ist kaum noch zu erkennen. Überall liegen Glasscherben, sie sind bis auf die andere Straßenseite bei der Bäckerei Beckmann verteilt. Die Fensterrahmen der Bank liegen auf dem Gehweg, eine Eingangstür zur Filiale gibt es nicht mehr. Auch die Fenster in der Wohnung über der Deutschen Bank hat es aus den Angeln gehoben.

„Gegen 2.22 Uhr hat uns die Alarmzentrale der Deutschen Bank erreicht“, sagt Polizeisprecher Christian Tholl. Kurz zuvor hatte sich eine Detonation ereignet, drei Täter hatten einen Geldautomaten der Bank gesprengt. Geflüchtet sind sie in einem schwarzen BMW mit Wuppertaler Kennzeichen. „Leider wurde das Kennzeichen zuvor in Remscheid gestohlen“, sagt Tholl. Das erschwere die Suche nach den Verbrechern. Noch in der Nacht sei mit einem Großaufgebot an Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach den Tätern gefahndet worden. Bisher erfolglos.

Durch die Detonation sind viele Anwohner in der Nacht erwacht, einige konnten die Täter bei der Tat filmen. Die Videos haben sie bereits der Polizei zukommen lassen. Ob das die Chancen bei der Suche nach den Tätern erhöht, ist allerdings fraglich.

„Das waren Profis“, da ist sich der Polizeisprecher sicher. Die Sprengung des Geldautomaten sei vermutlich geglückt. Sicher war das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da niemand die Filiale betreten durfte, bis ein Sprengstoff-Experte der Polizei die Räumlichkeiten untersuchen konnte. Die Täter konnten Zeugenaussagen zufolge allerdings mit Beute flüchten. In welcher Höhe sei noch unklar. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Gebäude konnte die Polizei noch nicht beziffern. Einsturzgefährdet sei dieses nicht.