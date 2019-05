Ratsbeschluss über Wahlmöglichkeit wurde abgelehnt : Entsorger beharrt auf gelben Säcken

Wermelskirchen Die Politiker im Hauptausschuss wurden am Montag darüber informiert, dass ein Wahlsystem „gelber Sack“ und gelbe Tonne“ nicht eingeführt werde. Das aber hatte der Stadtrat beschlossen. Dem Entsorger wäre das zu unwirtschaftlich.

Die Würfel sind gefallen: Die gelbe Tonne wird voraussichtlich nicht kommen, Bürger werden weiter ihre Verpackungsabfälle nur über gelbe Säcke entsorgen können. Die Information erhielt der Haupt-und Finanzausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung am Montagabend, sagte Bürgermeister Rainer Bleek auf Nachfrage dieser Redaktion. Weil diese von den Verhandlungsführern getroffene Entscheidung formal nur über einen Klageweg ausgehebelt werden könnte und das Verfahren voraussichtlich Jahre dauern würde, regt sich im politischen Raum Widerstand. Denn der Stadtrat wollte etwas anderes: ein Wahlsystem, also beide Varianten gelber Sack und gelbe Tonne parallel. Aber just dieses Sammelsystem wurde nun mit dem Hinweis abgelehnt, dass für den Entsorger wirtschaftlich nicht vertretbar sei.