Ferienprogramm in Wermelskirchen Geheime Ostervorbereitungen in St. Michael

Termin Der Familienkreuzweg des katholischen Seelsorgebereichs Wermelskirchen und Burscheid startet in diesem Jahr an St. Laurentius in Burscheid. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, sich am Karfreitag auf den Weg zu machen. Der Weg startet um 10 Uhr an der Kirche und führt dann über rund drei Kilometer vorbei an verschiedenen Stationen durch die Natur. Die Dauer wird mit etwa 90 Minuten angegeben.

Mitbringen Teilnehmer sollten pro Familie zwei Stöcke mitbringen, die 20 bis 40 Zentimeter lang sein sollten. Die Stöcke werden Teil des Weges.

www.gl-gutes-leben.de