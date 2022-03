Erster Fall in Wermelskirchen : Geflügelpest bei Kanadagans im Stadtgebiet nachgewiesen

Wermelskirchen Bei einer freilebenden Kanadagans in Wermelskirchen ist die Geflügelpest festgestellt worden. Das teilt das Kreisveterinäramt mit. Es handelt sich um eine Wildgans, die Anwohner gemeldet haben.

Anfang Februar wurde bei Haushühnern in einem Geflügelbestand in Wipperfürth Geflügelpest nachgewiesen. Das Veterinäramt ruft weiterhin alle Geflügelhalter dazu auf, Kontakte zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu verhindern. „Jegliches Geflügel darf nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden. Zudem darf kein Oberflächenwasser für das Tränken der Tiere genutzt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden“, erklärt Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig, „diese Grundsätze gelten natürlich auch für Kleinstbestände.“