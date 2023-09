Aktion in Wermelskirchen Geflüchtete Kinder finden Ruhe bei den Pferden

„Wir versuchen in regelmäßigen Abständen einige Freizeitaktivitäten für die Kinder zu ermöglichen“, erklärt Barbara Schulz vom Kommunalen Integrationszentrum in Remscheid: „Wir nehmen sie ein Stück weit aus ihrem Alltag, ihren meist beengten Wohnverhältnissen raus und ermöglichen einfach ein paar unbeschwerte Stunden.“ Schließlich hätten die Kinder im Alltag ohnehin so große Herausforderungen zu bestehen. Der Wunsch trifft bei Sonja Robbe auf offene Ohren: „Sport und Bewegung sind sprachungebunden“, erinnert sie. Und auch deswegen sei der Besuch bei den Pferden im Therapiewerk so wertvoll für die Kinder. Ängstliche, vielleicht sogar traumatisierte und durch Fluchterfahrung geprägte Jungen und Mädchen würden plötzlich zu einem Tier Vertrauen fassen. „Sie dürfen ihren Alltag mal komplett vergessen, können sich um ein Pferd kümmern, ihre Ängste über Bord werfen“, beobachtet Sonja Robbe.