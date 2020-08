Amtsgericht Wermelskirchen : Gefälschter Führerschein – Verfahren eingestellt

Wermelskirchen Es war nicht das erste Mal, dass der 38-Jährige aus Wermelskirchen wegen dieses Vergehens vor dem Amtsgericht zu erscheinen hatte. Bei der ersten Verhandlung fehlte aber das Beweisstück, ein in Polen ausgestellter Führerschein.

(wow) Dieser Führerschein war bei einer Kontrolle an der Telegrafenstraße im Dezember 2018 einem Polizeibeamten als Fälschung aufgefallen war. Diesmal war das Dokument vorhanden. Der Angeklagte hatte angegeben, für eine Zeit in Polen gelebt zu haben, weil er dort eine Firma gründen wollte. In dieser Zeit hätten ihm seine Kontaktleute vor Ort geraten, den Führerschein bei einer Fahrschule zu machen. Das habe er getan.