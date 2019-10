Schweigegang in Wermelskirchen : Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht

Auch Wermelskirchen erinnert mit einer Gedenkfeier am Samstag, 9. November, an die Reichspogromnacht. Foto: Markus van Offern

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde ruft Bürger zur Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung für Samstag, 9. November, anlässlich der Reichspogromnacht vor 81 Jahren auf.

Die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen möchte wieder ein Zeichen setzen, gerade jetzt nach den jüngsten antisemitisch motivierten Attentaten. Sie ruft Bürger zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung für Samstag, 9. November, anlässlich der Reichspogromnacht vor 81 Jahren auf. „Gerade jetzt gewinnt diese Veranstaltung an Aktualität und immenser Wichtigkeit, die Erinnerung an die Verbrechen der 1930/40er Jahre aufrechtzuerhalten“, teilen die Organisatoren im Hinblick auf das Wiederaufkeimen von Antisemitismus in Deutschland mit.