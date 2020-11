Gedenken zum Volkstrauertag : Mahnung zum Frieden am Volkstrauertag

Wermelskirchen In den Hüppanlagen und in Wellerbusch gedenken Politiker, Feuerwehrleute und Vertreter der Kirchengemeinden der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Fast zeitgleich gedenken ein paar Kilometer weiter die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Eipringhausen gemeinsam mit Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Zuvor haben sie auf der Wiese am Gemeindehaus Eipringhausen Gottesdienst gefeiert. Am Mahnmal in Wellerbusch erklingen dann ebenfalls Trompetentöne, und Pfarrer Manfred Jetter erinnert an die Toten der Weltkriege, an die Opfer des Nationalsozialismus und an Menschen, die an aktueller Gewalt in der Welt leiden. Sein Mahnen klingt ganz ähnlich wie das in den Hüppanlagen: „Wir müssen in unseren eigenen Herzen Frieden finden, um ihn in den Familien, Städten und der Welt zu leben“, sagt er. Und auch Pfarrer Jetter ist besorgt, wenn er den Blick auf aktuelle politische Entwicklungen wirft: „In Nullkommanichts fallen Demokratien zusammen“, sagt er, „dann treffen Machtstreben, Nationalismus und Narzissmus aufeinander. Wir müssen wachsam sein“. Der Mensch werde dem Menschen wieder zum Wolf – „im Schafskleid einer Partei und im Wolfspelz bei Aufmärschen“. Der Blick zurück bleibe wichtig, damit sich Geschichte nicht wiederhole. „Und der Blick in die Bibel bleibt wichtig“, sagt Jetter und zitiert: „Friede sei mit euch!“