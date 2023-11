Gedenkverstanstaltung in Hünger Erinnerungen wachhalten und Frieden bewahren

Am Samstagmorgen erinnern die Menschen in Hünger an jenen schwarzen Tag in der Geschichte ihrer Ortschaft. Am Mahnmal treffen sich die letzten Zeitzeugen jenes düsteren Tages, einige Politiker, die Musiker und Pfarrerin Almuth Conrad gesellen sich dazu. Mit dabei ist auch Hanna Siebel. „Es ist gut, dass wir an diesen Tag erinnern“, sagt sie. Manfred Zimmer steht neben ihr und nickt. Die beiden wurden im selben Jahr geboren, gingen in Hünger zur Schule, zur Konfirmation und zum Krippenspiel. Und jetzt stehen sie zusammen am Gedenkstein. Mit 86 Jahren. „Wenn ich heute die Bilder im Fernsehen sehe aus den Kriegsgebieten“, sagt Hanna Siebel, „dann kann ich es nicht glauben.“