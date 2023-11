„Unvergessen“ in Wermelskirchen „In Gedenken und für den Frieden“

In Gedenken an die damaligen Ereignisse versammelten sich am Donnerstag deshalb zahlreiche Menschen um 18 Uhr am Markt in Wermelskirchen. Unter dem Motto „Unvergessen“ hatte dazu die evangelische Kirche aufgerufen. „Ich habe etwa 200 Kerzen mitgebracht. Die haben nicht für alle gereicht, die heute hier sind“, sagte Pastorin Almuth Conrad. „Es ist schön zu sehen, dass wir so viele sind, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen.“ Denn diese Werte seien gerade in der heutigen Zeit wieder in Gefahr.