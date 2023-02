Gastronomie in Wermelskirchen Gebühren für Reservierungen in der Gastronomie sind denkbar

Vormittags klingelte das Telefon: Die Reservierung für sieben Personen am Abend wurde abgesagt. Am Nachmittag dann der nächste Anruf: Auch der Elf-Personen-Tisch für den Abend wurde gecancelt. „Da hatten wir natürlich schon eingekauft, vorbereitet und Personal bestellt“, sagt Anna Fanelli. „Um es klar zu sagen: Wir hatten bereits Geld ausgegeben.“ 18 Personen weniger als erwartet standen kurz vor Weihnachten plötzlich im Reservierungsbuch in der Osteria „ToscAnna“. Und es gab etliche Gruppen, denen Anna Fanelli zuvor für den Abend hatte absagen müssen – weil die Liste ursprünglich aus allen Nähten geplatzt war.