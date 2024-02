Leseförderung in Wermelskirchen Marie-Louise Lichtenberg lädt zu einen Film über die Kraft der Bücher ein

Marie-Louise Lichtenberg kennt diese Momente: Jugendliche, die es im Alltag schwer haben, vertiefen sich plötzlich in ein Buch und vor ihren Augen öffnet sich die Tür in eine andere Welt. Sie kennt die Augenblicke, wenn Erwachsenen bei der Lektüre Tränen in die Augen steigen oder wenn Kinder laut lachend vor einem Bilderbuch sitzen.