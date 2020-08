Gastronomie in Corona-Zeiten : Gastronomen wünschen sich Dialog statt Verfahren

Christian Bauer, Inhaber der Landbäckerei Bauer, beklagt sich über die angedrohten Strafen des Ordnungsamtes. „Wir achten sehr auf die Vorschriften“, sagt er. Vor der Bäckerei halten die Kunden vorschriftsmäßig Abstand. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Café- und Restaurantbetreiber in der Stadt appellieren an ihre Gäste, sich an sie zu wenden, bevor sie sich beim Ordnungsamt beschweren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Christian Bauer ist verärgert. Beim Chef der Landbäckerei Bauer ist in diesen Tagen eines der Verfahren auf dem Schreibtisch gelandet, mit dem das Ordnungsamt Gastronomen bedenkt, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. „Wir achten sehr auf die Vorschriften“, bekennt Bauer.

Trotz der hohen Umsatzeinbußen von rund 50 Prozent, habe das Unternehmen tausende Euro in Desinfektionsmittel investiert, teile Datenzettel an die Besucher aus, habe Sitzbereiche im Café gesperrt, Plexiglasscheiben gekauft und den Mitarbeitern im Service die Informationen über die Maskenpflicht weitergegeben. „Wir tun wirklich alles, was wir können“, betont der Inhaber der Landbäckerei.

Umso unglücklicher sei er darüber, dass kleine Fehler so hart geahndet werden. „Wenn nach einer Gesellschaft die Tische für einen Augenblick nicht in den richtigen Abstand zurückgerückt werden oder Besucher kurzerhand selbst Tische zusammenstellen und wir das nicht gleich merken, dann kann das nicht sofort mit einem Verfahren enden“, sagt Bauer. Andere Anschuldigungen seien gänzlich falsch – wie etwa fehlendes Desinfektionsmittel. Außerdem gebe es auch Gäste, die sich weigern, ihre Daten einzutragen oder die Maske zu tragen. „Unsere Mitarbeiter suchen dann freundlich aber bestimmt das Gespräch“, sagt er. Es sei eine große Aufgabe, dann trotzdem noch einen schönen Aufenthalt für die Gäste zu gewährleisten. Es fehle ihm gänzlich an Verständnis, wenn die Behörde in diesen existenzbedrohenden Zeiten auch noch mit Schließungen drohe.

„Wir haben den Eindruck, dass die Stadt gegen die Unternehmen arbeitet“, sagt Bauer und hat deswegen alle Fraktionsvorsitzenden angeschrieben. Statt der rigiden Bestrafung beim ersten Verstoß wünsche er sich das Gespräch. „Bei uns hat nie jemand angerufen und eine Nachbesserung angesprochen“, sagt er und ergänzt: „Gerade in diesen Zeiten brauchen wir doch ein Miteinander statt ein Gegeneinander.“

Das fordert auch Anna Fanelli vom Restaurant „ToscAnna“ ein – aber eher von den Gästen. „Das Ordnungsamt bearbeitet die Beschwerden der Bürger“, erinnert sie. Es sei an den Gästen, das Gespräch mit den Gastronomen zu suchen, wenn sie sich bei einem Besuch unwohl oder ungeschützt fühlen. Sie habe kein Verständnis dafür, wenn Bürger statt des direkten Gesprächs mit den Restaurantsbesitzern lieber den Kontakt mit dem Ordnungsamt suchen. „Hier vor Ort können wir viel klären“, sagt sie. In diesen Zeiten sei es wichtig, nicht gegeneinander zu arbeiten. „Wir sitzen alle in einem Boot und sind gemeinsam verantwortlich. Die Gastronomen können doch nicht als die Bösen abgestempelt werden“.