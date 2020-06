Lust auf Partys hält sich in Grenzen : Feiern erlaubt, aber keiner will zur Party

Wermelskirchen Private Feste dürfen aus „herausragendem Anlass“ wieder stattfinden. Bis zu 50 Personen können sich auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Jubiläen gemeinsam freuen. Das Problem für die Gastronomen: Noch will niemand Feste feiern.

Auf die Plätze, Party, los? Seit die Corona-Maßnahmen für private Feiern Mitte Juni gelockert wurden, könnten jetzt bis zu 50 Gäste wieder bei Hochzeiten, Jubiläen oder runden Geburtstagen zusammen tanzen. Doch der Ansturm auf Restaurants und Hotels, die große Festlichkeiten in Wermelskirchen ausrichten, hält sich sehr in Grenzen. „Damit hat wohl auch keiner gerechnet“, sagt Christian Warnke, Inhaber vom Hotel „Zum Schwanen“. Die Gründe liegen für ihn auf der Hand: „Die Leute sind alle noch ein wenig ängstlich nach den vergangenen Monaten und wollen jetzt keine große Gesellschaft besuchen.“

Das ist neu Auf den Feiern mit 50 Gästen darf getanzt werden, Abstandsregeln gelten nicht, Mundschutz muss nicht getragen werden, solange die Gäste im Saal bleiben. Bestellung an der Theke und Selbstbedienung am Büffet sind noch nicht möglich.

Auf den Herbst setzt auch Jens Hartmann, Küchenchef im Hotel „Zu den drei Linden“ in Dhünn. „Jetzt will noch keiner groß feiern“, bestätigt er aus seinem Betrieb. „Das ist für viele sicher auch eine Kostenfrage, weil durch Kurzarbeit das Geld fehlt“, sagt er. „Andere sind genervt, dass sie Mundschutz tragen müssen.“ Dieser darf am Tisch im Restaurant und auch bei privaten Feiern abgelegt werden, aber auf dem Weg in den Saal oder zur Toilette ist er Pflicht.

Trotzdem will er mit Blick auf andere Gastro-Betriebe nicht jammern. „In Köln werden ganz viele die Corona-Krise nicht überstehen. Und ich wünsche mir sehr, dass das in Wermelskirchen anders sein wird.“ Deshalb hält er sich an den Leitspruch eines früheren Chefs: „Der hat immer gesagt: ‚Klag nicht, kämpf.’“ Das beherzigt Christian Warnke: „Mir ist wichtig, dass wir am Ende der Krise noch mit allen Mitarbeitern an Bord am Markt sind.“